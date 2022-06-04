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10 минут назад

Как справиться с постоянной усталостью

Мир24иещё 3

Чувство усталости может быть признаком недомогания в организме, которое можно скорректировать. Врач перечислил причины упадка сил, а также дал советы по профилактике этого состояния, пишет издание SOLENKA.INFO.

Как справиться с постоянной усталостью
Фото: pexelspexels

Терапевт Виктор Борисов объяснил, что с постоянной и быстро наступающей усталостью может столкнуться любой человек, независимо от его возраста, пола и состояния здоровья. Она может быть вызвана стрессом, плохим сном, недостаточной физической активностью, инсулинорезистентностью, дефицитом витаминов К1, К2 и D3, синдромом хронической усталости и боррелиозом (болезнью Лайма).

Чтобы стать энергичнее, врач посоветовал употреблять продукты, в которых содержатся витамины группы В, а также К1, К2 и D3, соблюдать интервальное голодание, отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов, есть больше зелени, соблюдать питьевой режим, высыпаться и больше двигаться, не забывая про прогулки на улице.

Здоровье,Виктор Борисов,
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