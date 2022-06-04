Как справиться с постоянной усталостью

Чувство усталости может быть признаком недомогания в организме, которое можно скорректировать. Врач перечислил причины упадка сил, а также дал советы по профилактике этого состояния, пишет издание SOLENKA.INFO.
Терапевт Виктор Борисов объяснил, что с постоянной и быстро наступающей усталостью может столкнуться любой человек, независимо от его возраста, пола и состояния здоровья. Она может быть вызвана стрессом, плохим сном, недостаточной физической активностью, инсулинорезистентностью, дефицитом витаминов К1, К2 и D3, синдромом хронической усталости и боррелиозом (болезнью Лайма).
Чтобы стать энергичнее, врач посоветовал употреблять продукты, в которых содержатся витамины группы В, а также К1, К2 и D3, соблюдать интервальное голодание, отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов, есть больше зелени, соблюдать питьевой режим, высыпаться и больше двигаться, не забывая про прогулки на улице.