Как справиться с постоянной усталостью

Чувство усталости может быть признаком недомогания в организме, которое можно скорректировать. Врач перечислил причины упадка сил, а также дал советы по профилактике этого состояния, пишет издание SOLENKA.INFO.

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Терапевт Виктор Борисов объяснил, что с постоянной и быстро наступающей усталостью может столкнуться любой человек, независимо от его возраста, пола и состояния здоровья. Она может быть вызвана стрессом, плохим сном, недостаточной физической активностью, инсулинорезистентностью, дефицитом витаминов К1, К2 и D3, синдромом хронической усталости и боррелиозом (болезнью Лайма).