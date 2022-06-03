Врач предостерег россиян от приема холодного душа

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, какую опасность для здоровья несут процедуры с холодной водой.
Медик напомнил, что в России с наступлением теплого времени года начинаются плановые отключения горячей воды, во время которых некоторые люди предпочитают не тратить время на нагрев воды и моются под холодным душем. По словам кардиолога, это может оказаться опасным для здоровья и привести к спазму сосудов, а также к интоксикации организма, передает радио Sputnik.
– Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, возникает перенасыщение мягких тканей недоокисленными продуктами. Все это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу, – сообщил эксперт.
Хорошев заявил, что холодный душ можно принимать максимум три-четыре минуты, дольше может быть опасно.