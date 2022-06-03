Врач предостерег россиян от приема холодного душа

Медик напомнил, что в России с наступлением теплого времени года начинаются плановые отключения горячей воды, во время которых некоторые люди предпочитают не тратить время на нагрев воды и моются под холодным душем. По словам кардиолога, это может оказаться опасным для здоровья и привести к спазму сосудов, а также к интоксикации организма, передает радио Sputnik.