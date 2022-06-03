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24 минуты назад

Фитнес-тренер рассказал, как добиться идеального пресса

Вечерняя Москва

В достижении идеального пресса основную роль играют не упражнения, а уменьшение калорийности района. Об этом рассказал фитнес-тренер Виталий Фатеев.

Фитнес-тренер рассказал, как добиться идеального пресса
Фото: pexels.compexels.com

— Прежде всего, это пищевое поведение. Сколько ни качай пресс, если талия метр, то он не сдвинется! Нужно уменьшить калорийность, — пояснил он.

Эксперт отметил, что рекомендации для этого должны быть строго индивидуальными. Он подчеркнул, что самый разумный подход подразумевает сочетание правильного питания и тренировок.

По словам тренера, сделать живот плоским помогут простые упражнения. Фатеев пояснил, что наиболее эффективным упражнением для красивого пресса считаются скручивания лежа на спине без отрыва поясницы от пола, пишет Общественная служба новостей.

Здоровье,
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