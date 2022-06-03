Тренер предупредила о втором подбородке из-за шпагата

Тренер и основатель фитнес-пространства Train me Анастасия Кириченко предупредила россиян об опасности неправильной растяжки для здоровья. В интервью «Ленте.ру» она объяснила, что неверная техника шпагата может привести к появлению второго подбородка, и подсказала эффективные методы для безопасной растяжки.

Анастасия Кириченко отмечает, что шпагат в первую очередь опасен для суставов.

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«Важно понять: амплитуды, которых требует шпагат для красивой картинки, не являются нормой для здорового функционирования человека, они выходят за ее пределы», — сообщила Кириченко.

По ее словам, растягивая заднюю поверхность бедра интенсивными приемами растяжки, чтобы статично сесть в шпагат, мы лишаем это зону тела возможности выполнять свою миссию, то есть удерживать тело от падения вперед и способствовать сгибанию колен.

Эксперт уверена, что попытки добиться шпагата любыми усилиями вредны для организма, поскольку приводят к неправильному распределению нагрузки на мышцы. Она также отметила, что перерастянутая задняя поверхность бедра, которая задействуется при растяжке, приводит к образованию второго подбородка и плоскостопию.

«Все мышцы задней поверхности бедра — это важное звено задней поверхностной фасциальной линии. Эта линия тянется от надбровных дуг до фаланг пальцев стопы. Несложно предположить, что перерастянутая линия напрямую связана с "упавшей" вперед головой, и как следствие, вторым подбородком. Или плоскостопием, по тому же принципу», — дополнила Кириченко.

Для безопасного шпагата Анастасия Кириченко посоветовала подходить к работе с гибкостью комплексно. Во-первых, она рекомендует технику миофасциального релиза, который поможет подготовить ткани к упражнениям. «Вы снимаете отечность, плотность и возвращаете тканям эластичность», — объяснила она и посоветовала использовать для этого специальный ролл или мяч.

«Следующий важный компонент — суставные проработки, которые будут возвращать должный объем движений вашим суставам», — рассказала тренер.

Это ряд упражнений, которые направлены на разогрев всех суставных групп, — например, наклоны и вращения головой, плечами. «Пожалеете времени на суставные движения — будете тянуть заднюю поверхность бедра за счет поясницы», — предупредила Кириченко. При растяжке она также посоветовала отдавать предпочтение мягкой динамике и двигаться через мелкие амплитуды движения.