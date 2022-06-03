Эндокринолог дала совет, как справиться с отеками

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, откуда появляются отеки и как с ними бороться.

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Она рассказала, что первая и самая распространенная причина отеков — нарушение функции щитовидной железы, то есть, гипотериоз.

— При сниженной функции может возникать слабость, сонливость, снижение либидо, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Нужно вылечить щитовидку, тогда отеки пройдут быстро,

— объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая причина — нарушение работы почек. При воспалительных заболеваниях, нарушении структуры почек меняется водный обмен, и происходит задержка жидкости и отеки.

Третья причина — нарушение белкового обмена. Зачастую это происходит из-за несбалансированного питания. Дефицит белка приводит к задержке жидкости в организме.

— Четвертая причина — инсулинорезистентность. Инсулин влияет на работу почек, и вода застаивается. Кроме этого, на отеки может влиять большое количество сладостей. Глюкоза задерживает воду и повышает инсулинорезистентность,

— объяснила доктор.

Частое употребление молочных продуктов является пятой причиной частых отеков. Это связано с тем, что не все люди хорошо переносят употребление таких продуктов, и в результате жидкость застаивается. Кроме этого, кисломолочные продукты, например, творог имеет высокий гликемический индекс, и это приводит к росту инсулинорезистентности.

В завершении доктор отметила, что чрезмерное употребление соли также приводит к отекам. Для нормализации состояния нужно наладить питание, сократить потребление соли, полуфабрикатов, колбас и готовить пищу дома, используя качественные белковые продукты.