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1 час назад

Ученые рекомендуют не есть после 15:00, чтобы похудеть

Газета.Ru

Чтобы похудеть и улучшить здоровье, стоит отказаться от еды после 15:00, считают специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме. Свои выводы они изложили в статье в журнале Nature Communications.

Ученые рекомендуют не есть после 15:00, чтобы похудеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проанализировав 250 работ, посвященных питанию, исследователи пришли к выводу, что стоит голодать около 14 часов в день и принимать пищу в промежутке с 6:00 до 15:00. Такой режим питания лучше всего сочетается с биологическими часами организма, поясняют ученые: в это время питались предки человека, не имевшие неограниченного доступа к пище.

Как показали исследования, питавшиеся в таком режиме люди лучше контролировали уровень сахара в крови, теряли лишний вес, избавлялись от опасных жировых отложений в области живота, а также имели более низкие уровни маркеров воспаления. Кроме того, у них была более здоровая микрофлора кишечника.

"Данные свидетельствуют о том, что ранний прием пищи улучшает потерю веса, гликемический контроль, резистентность к инсулину и фертильность",

- отметили авторы работы.

Помимо ограничения часов приема пищи исследователи рекомендуют в целом придерживаться определенного жизненного графика, в том числе ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Здоровье,
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