Назван снижающий кровяное давление продукт

В ходе серии экспериментов специалисты провели анализ 71 клинического испытания, которые проходили по всему миру в период с 1987 по 2020 год. В экспериментах изучалась взаимосвязь кровяного давления и жирных кислот омега-3 у пациентов старше 18 лет с высоким давлением и наличием излишков холестерина или без него. Участники принимали жирные кислоты (докозагексаеновую кислоту (ДГК) и эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК)) в составе блюд или как добавку в среднем в течение десяти недель.