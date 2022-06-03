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50 минут назад

Назван снижающий кровяное давление продукт

Lenta.ru

Продукты с содержанием трех граммов омега-3 назвали способными снизить кровяное давление. Такой вывод сделали китайские ученые из Университета науки и техники Макао, результаты их исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Назван снижающий кровяное давление продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе серии экспериментов специалисты провели анализ 71 клинического испытания, которые проходили по всему миру в период с 1987 по 2020 год. В экспериментах изучалась взаимосвязь кровяного давления и жирных кислот омега-3 у пациентов старше 18 лет с высоким давлением и наличием излишков холестерина или без него. Участники принимали жирные кислоты (докозагексаеновую кислоту (ДГК) и эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК)) в составе блюд или как добавку в среднем в течение десяти недель.

Оказалось, что употребление ДГК и ЭПК от двух до трех граммов в день способствуют снижению систолического и диастолического кровяного давления примерно на два миллиметра ртутного столба у людей без гипертонии и на 4,5 миллиметра у людей с артериальной гипертензией.

Здоровье,
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