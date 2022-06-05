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2 часа назад

Врач рассказала об опасных последствиях умывания холодной водой

Inc-Newsиещё 1

Такой вид умывания некоторые специалисты считают полезным. А вот врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова согласиться с таким суждением целиком и полностью не может.

Врач рассказала об опасных последствиях умывания холодной водой
Фото: Inc-NewsInc-News

Существует целый ряд проблем со здоровьем, которые могут лишь усугубиться при частом умывании именно холодной водой. Особенно, если речь идет о гайморите, проблемах с лицевым нервом и других недугах.

Поэтому самый оптимальный вариант умывания – вода чуть ниже температуры тела. И в целом, как утверждает специалист, холодная вода, вопреки бытующему в обществе мнению, никакой пользы для кожи не несет.

Здоровье,
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