Врач рассказала об опасных последствиях умывания холодной водой

Такой вид умывания некоторые специалисты считают полезным. А вот врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова согласиться с таким суждением целиком и полностью не может.

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Существует целый ряд проблем со здоровьем, которые могут лишь усугубиться при частом умывании именно холодной водой. Особенно, если речь идет о гайморите, проблемах с лицевым нервом и других недугах.