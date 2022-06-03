Есть или не есть перед сном: советы диетолога

Бывают случаи, когда перед сном одолевает голод. Что в таком случае делать, терпеть до утра или перекусить, рассказала aif.ru врач-диетолог Юлия Панова.

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«Я бы посоветовала вообще не есть на ночь, даже если речь о небольшом перекусе. В соответствии с нашими биологическими ритмами ужин рекомендуется до 19:00-19:30, когда пищеварение активно работает. При этом отход ко сну – не позже 23:00», – отметила врач.

Она отметила, что нужно выдерживать четыре часа голода до сна, чтобы не перегружать организм и пищеварительную систему. В противном случае следует изменить режим питания и дня в целом.

По словам специалиста, чаще всего перед сном хотят есть люди, которым не хватает белка в рационе. Кроме того, многие могут намеренно поесть раньше шести вечера, но ложатся спать при этом поздно. Это также провоцирует чувство голода.