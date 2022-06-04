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1 час назад

Как на самом деле кофеин влияет на организм человека

Мослентаиещё 1

О реальном влиянии кофеина на организм человека изданию NEWS.ru рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова. Специалист развеяла популярный миф о бодрящем напитке.

Как на самом деле кофеин влияет на организм человека
Фото: МослентаМослента

Бодрость, повышение настроения и прилив сил после употребления кофе могут ощущать не все люди, заявила Черкасова. По словам специалиста, все зависит от персональной восприимчивости к кофеину.

«Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером»,

— сказала сомнолог.

Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, стоит пить кофе не каждый день, так как рецепторы привыкают к нему, сказала Черкасова.

«В конце концов, он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования»,

— заявила она.

Здоровье,
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