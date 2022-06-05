Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала способы уменьшить зуд от укусов комара

Москва24иещё 1

Педиатр сети клиник DocDeti Ирина Лысенко рассказала, как можно уменьшить зуд после укуса комара.

Врач назвала способы уменьшить зуд от укусов комара
Фото: Москва24Москва24

Она посоветовала наносить на места укусов крем с цинком, раствор каламина.

"Если папулы чешутся очень сильно, то можно смазать их кремом с 1% гидрокортизоном",

– рассказала врач в беседе с "Газетой.ру".

Педиатр посоветовала использовать крем трижды в день, пока зуд не прекратится. По словам Лысенко, помочь может паста из пищевой соды или 20-минутное прикладывание к месту укуса влажной ткани. Также облегчить зуд может постоянное давление на папулу в течение 10 секунд.

Чтобы не расчесывать место комариного укуса, врач посоветовала наклеить пластырь или надеть кофту с длинным рукавом. Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии.

Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата. Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. Особенно такой реакции подвержены дети.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители