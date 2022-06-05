Врач назвала способы уменьшить зуд от укусов комара

Педиатр сети клиник DocDeti Ирина Лысенко рассказала, как можно уменьшить зуд после укуса комара.

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Она посоветовала наносить на места укусов крем с цинком, раствор каламина.

"Если папулы чешутся очень сильно, то можно смазать их кремом с 1% гидрокортизоном",

– рассказала врач в беседе с "Газетой.ру".

Педиатр посоветовала использовать крем трижды в день, пока зуд не прекратится. По словам Лысенко, помочь может паста из пищевой соды или 20-минутное прикладывание к месту укуса влажной ткани. Также облегчить зуд может постоянное давление на папулу в течение 10 секунд.

Чтобы не расчесывать место комариного укуса, врач посоветовала наклеить пластырь или надеть кофту с длинным рукавом. Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии.