Врач назвала способы уменьшить зуд от укусов комара

Педиатр сети клиник DocDeti Ирина Лысенко рассказала, как можно уменьшить зуд после укуса комара.
Она посоветовала наносить на места укусов крем с цинком, раствор каламина.
"Если папулы чешутся очень сильно, то можно смазать их кремом с 1% гидрокортизоном",
– рассказала врач в беседе с "Газетой.ру".
Педиатр посоветовала использовать крем трижды в день, пока зуд не прекратится. По словам Лысенко, помочь может паста из пищевой соды или 20-минутное прикладывание к месту укуса влажной ткани. Также облегчить зуд может постоянное давление на папулу в течение 10 секунд.
Чтобы не расчесывать место комариного укуса, врач посоветовала наклеить пластырь или надеть кофту с длинным рукавом. Ранее россиянам напомнили, почему комариные укусы могут нести опасность для здоровья. Речь идет о том, что эти насекомые являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний, в частности малярии.
Однако такая проблема больше характерна для субтропического климата. Также с укусом комара в организм человека попадает чужеродный белок, который способен вызвать аллергический ответ у иммунной системы. Особенно такой реакции подвержены дети.