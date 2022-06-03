Эффективные упражнения для улучшения осанки

Как сидеть правильно и поддерживать осанку с помощью простых упражнений, рассказал врач-остеопат, кандидат медицинских наук, основатель первой клиники и Международной академии фейспластики и остеопатии Алесь Улищенко.

Алесь Улищенко Врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr.Ales

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Как сидеть правильно

Очень важно, чтобы стопы упирались в пол. Если вы чувствуете точку опоры, таз четко стабилизирован, это разгружает позвоночник. Когда вы скрещиваете ноги, в области таза концентрируется напряжение. С точки зрения биомеханики нагрузка на позвоночник увеличивается, особенно на грудной и шейный отдел.

А что такое напряжение? Это ригидность, отсутствие движения. Происходит блокировка какой-то структуры, кровоток и лимфоток нарушается — формируется застой. Дальше идет компенсация: укорачиваются мышцы груди, а задняя поверхность шеи вытягивается, голова проваливается в грудную клетку, растет горбик, позвоночник едет вплоть до стоп. Если посмотреть на неправильно сидящего человека с позиции нетрадиционной медицины, то в зоне таза находятся энергетические центры. И если вы запрокидываете ногу на ногу, наклоняете голову вперед, поднимаете плечи к ушам, отрываете стопы от пола, ресурсность тела блокируется. Энергия, которую вы могли бы направить на работу и удовольствие от жизни, идет на компенсацию напряжения в перегруженных зонах.

Кстати, все, что мы принимаем близко к сердцу, накапливаются в грудной клетке. Она сжимается, и вы на автомате сидите скукожившись.

Правильное положение, в котором сидячая работа не так страшна.

Ноги упираются в пол, тазобедренные суставы и позвоночник зафиксированы. Чтобы стабилизировать таз, сидите не на мягкой и не на жесткой поверхности. Ваш позвоночный столб — ваша опора, когда вам комфортно и легко. Посмещайте позвоночник и найдите положение, в котором мышцы максимально расслаблены. При этом не забывайте тянуться макушкой вверх, а плечи направлять вниз.

Упражнение против холки

Эта техника — спасение для тех, кто сидит больше пяти часов в день. Упражнение тонизирует мышцы спины, способствует разведению плеч и вытяжению шеи. А когда напряжения между лопатками станет меньше, скорректируется и осанка.

Руки сгибаем под 90 градусов в локтях, стараемся их максимально увести назад, чтобы появилось натяжение и небольшое жжение промеж лопаток. Как только вы его почувствовали, начинайте совершать движения, подобно тому, как рисуете круг (локти смотрят назад), пока руки не соприкоснуться. После складываем ладони на затылке в замок, сохраняя жжение между лопатками. Затем мягко натягиваем шею руками и максимально макушкой стремимся вверх.

При этом дышим глубоко и стараемся расслабиться. Жжение и вибрация — сигналы работы мышц позвоночника.

Упражнение против сутулости

Пришло время приосаниться! Очень простое и эффективное упражнение, которое вы можете делать дома, на работе в спортзале. Нужна только стена и ваше желание сделать спинку красивой. Ногу ставим к стене, параллельно ей. Разворачиваем туловище к стене, вытягиваем руку вдоль стены и фиксируем. Другую руку ставим перед собой в упор и начинаем этой рукой отталкиваться и закручивать туловище. Вы почувствуете, как начинает растягиваться плечевой сустав. Задача — довести эту зону до максимального напряжения и сделать глубокий вдох-выдох. Затем начинайте натягивать сильнее, снова продышали и отпустили. Повторяем по 2-3 минуты на каждую сторону.

Упражнение для расслабления позвоночника