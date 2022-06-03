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2 часа назад

Россиянам назвали проверенные способы избавиться от упадка сил

Lenta.ru

Врач-терапевт Виктор Борисов заявил, что практически каждый россиянин сталкивался с упадком сил. Однако, по его словам, существуют проверенные способы справиться с ним и стать энергичнее, о которых специалист рассказал в беседе с изданием Solenka.info.

Россиянам назвали проверенные способы избавиться от упадка сил
Фото: lenta.rulenta.ru

По мнению медика, основными причинами сонливости, апатии и хронической усталости являются стресс, некачественный ночной сон, сидячий образ жизни, дефицит витаминов и минеральных веществ (особенно калия, магния и витаминов К1, К2 и D3), а также инсулинорезистентность.

Среди способов, которые восстановят уровень энергии, Борисов назвал интервальное голодание и хотя бы временный отказ от сахара и сахаросодержащих продуктов. Также избавиться от упадка сил поможет восполнение дефицитов полезных веществ. Врач рекомендовал включить в рацион больше зелени и продукты, богатые витаминами группы В, витаминами К1, К2 и D3. Стать энергичнее также можно, если наладить режим сна и отдыха, больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе, сказал Борисов.

В заключение врач напомнил о том, что еще одной причиной появления хронической усталости может быть болезнь Лайма (боррелиоз), поэтому, если человека в недавнем времени укусил клещ, ему стоит сдать анализ крови на наличие боррелей и обратиться к врачу.

Здоровье,Виктор Борисов,
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