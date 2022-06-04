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1 час назад

Раскрыта неочевидная причина ожирения

Lenta.ru

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что большинство программ для снижения веса основаны на контроле за числом потребляемых калорий. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Раскрыта неочевидная причина ожирения
Фото: pexelspexels

Эксперт сообщила, что алкогольные напитки приводят к более быстрому набору лишнего веса, чем продукты с аналогичным количеством калорий. Она назвала употребление спиртного неочевидной причиной ожирения.

«В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным»,

— отметила диетолог.

Соломатина добавила, что воздействие алкоголя на организм объясняется реакцией печени на этанол, который является токсином. Употребление алкоголя также резко поднимает уровень глюкозы в крови и приводит к отложению жиров.

«На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи»,

— объяснила медик.

Здоровье,Елена Соломатина,
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