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3 часа назад

Раскрыта неожиданная польза жвачки

Lenta.ruиещё 3

Врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал о свойствах жевательной резинки с сахарозаменителями. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Раскрыта неожиданная польза жвачки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Антипенко призвал отказаться от употребления жвачки с сахаром. Эксперт раскрыл неожиданную пользу этого продукта без сахара и заявил, что он ослабляет бактерии в полости рта и уничтожает их.

«Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает»,

— объяснил медик.

Специалист добавил, что жевательная резинка с сахаром действует как конфета и способствует формированию кариозных поражений.

«А так жевательная резинка штука крайне полезная и я очень рекомендую ее жевать, но обязательно без сахара»,

— заключил стоматолог.

Здоровье,
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