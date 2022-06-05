Доктор Мясников назвал лекарства, вызывающие выпадение волос

Причиной выпадения волос могут стать антибиотики и средства от повышенного давления. Врач Александр Мясников рассказал о побочных действиях некоторых препаратов в эфире телепередачи на одном из федеральных каналов.

Фото: Родной город Родной город

По словам доктора, если количество выпадающих волос составляет 20% всей шевелюры, то можно говорить об облысении. Одной из частых причин его становится прием лекарств против гипертонии, антибиотиков, противосудорожных препаратов и средств для желудка. Кроме того, статины могут провоцировать выпадение волос.