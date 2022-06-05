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36 минут назад

Доктор Мясников назвал лекарства, вызывающие выпадение волос

Родной городиещё 3

Причиной выпадения волос могут стать антибиотики и средства от повышенного давления. Врач Александр Мясников рассказал о побочных действиях некоторых препаратов в эфире телепередачи на одном из федеральных каналов.

Доктор Мясников назвал лекарства, вызывающие выпадение волос
Фото: Родной городРодной город

По словам доктора, если количество выпадающих волос составляет 20% всей шевелюры, то можно говорить об облысении. Одной из частых причин его становится прием лекарств против гипертонии, антибиотиков, противосудорожных препаратов и средств для желудка. Кроме того, статины могут провоцировать выпадение волос.

Женщины чаще всего теряют волосы из-за железодефицитной анемии и недостатка белка в рационе. Кроме того, они могут выпадать от стресса, хронических болезней, инфекций и проблем с щитовидной железой, отмечает специалист.

Здоровье,Александр Мясников,
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