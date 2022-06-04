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1 час назад

4 популярные диеты, которые на самом деле не работают

Ferra.ru

Трудно сказать, какие диеты лучше всего подойдут лично вам. Однако есть те, что не работают вовсе. Два медицинских эксперта рассказали изданию Eat this, not that, какие типы питания соблюдать бессмысленно.

4 популярные диеты, которые на самом деле не работают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Диета ProLon

Она имитирует интервальное голодание. По сути, это пятидневная программа питания, включающая в себя супы на растительной основе, энергетические батончики, напитки и разнообразные закуски. Однако эксперты называют такую диету маркетинговым приёмом.

Кетогенная диета

Это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Такой дисбаланс приводит к кетозу, когда ваше тело использует жир для получения энергии вместо углеводов. Это может привести к запорам, головокружению и неприятному запаху изо рта. В краткосрочной перспективе диета может сработать, но как только вы снова введёте в рацион углеводы, вес тут же вернётся.

Диета на капустном супе

Тут всё ясно из названия: нужно есть в основном щи в течение семи дней подряд. Большинство людей, конечно, не способны так делать постоянно. «Из-за этого люди, скорее всего, снова наберут вес, который они потеряли, соблюдая эту диету, вскоре после того, как снова начнут нормально питаться», — пояснил специалист.

Палео или неандертальская диета

Во время неё предлагается есть пищу, привычную для древних людей. Это постное мясо, рыба, овощи, фрукты, орехи и семена. Многие другие продукты, такие как зерновые, бобовые, молочные, сахар, соль, картофель, остаются «за бортом». А если вы отказываетесь от всех этих продуктов, скорее всего, рано или поздно ваш организм начнёт требовать их, и вы в итоге съедите больше, чем надо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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