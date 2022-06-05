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3 часа назад

Названы повышающие риск рака три витаминные добавки

Lenta.ru

Прием трех натуральных добавок в долгосрочной перспективе может быть связан с повышенным риском развития рака легких, пишет газета Daily Express.

Названы повышающие риск рака три витаминные добавки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дополнительный прием бета-каротина, ретинола, витамина А, лютеина и ликопина может быть связан с риском развития рака легких, назвали выводы исследования специалисты. Они объяснили, что данные вещества можно получать с пищей, но некоторые люди употребляют витамины в качестве добавок.

«Мы не рекомендуем длительный прием добавок с бета-каротином, ретинолом и лютеином для профилактики рака, особенно среди курильщиков»,

— говорится в исследовании. Здоровая диета, в которой присутствует большое количество фруктов и овощей, может снижать риск развития онкологических заболеваний, узнала газета.

Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, что переизбыток витаминов в организме может привести к облысению и проблемам с печенью.

Здоровье,Ирина Булыгина,
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