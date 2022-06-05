Продлевает жизнь: назван самый полезный сок

Диетолог Лорен Манакер рассказала, что помогает увеличить продолжительность жизни. По ее словам, нужно отказаться от вредных привычек и регулярно пить апельсиновый сок. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

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Как объяснила доктор, секрет пользы свежевыжатого апельсинового сока таится в содержащихся в нем флавоноидах и витамине С. Именно эти вещества помогают улучшить здоровье.

"Употребление апельсинового сока связано со снижением артериального давления и липопротеинов низкой плотности, или плохого холестерина, наряду с повышением уровня хорошего холестерина, липопротеинов высокой плотности",

— отметила эксперт.