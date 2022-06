В каких случаях необходимо отказаться от кофе

По словам специалистов, взрослым следует ограничить потребление кофеина 400 миллиграммами в день. Также стоит обращать внимание на то, что вы добавляете в напиток. Сахар, сливки и различные сиропы могут оказать негативное воздействие на здоровье, передает издание Eat This, Not That.