В каких случаях необходимо отказаться от кофе

Кофе полезен для здоровья. Напиток снижает риск хронических заболеваний и повышает работоспособность. Однако есть признаки, которые сигнализируют о том, что человеку лучше перестать пить кофе.

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По словам специалистов, взрослым следует ограничить потребление кофеина 400 миллиграммами в день. Также стоит обращать внимание на то, что вы добавляете в напиток. Сахар, сливки и различные сиропы могут оказать негативное воздействие на здоровье, передает издание Eat This, Not That.

Некоторым людям стоит совсем отказаться от кофе. О необходимости прекратить употреблять напиток могут говорить определенные признаки. Так, к ним относят высокое давление, бессонницу и тревожное расстройство.

Кроме того, лучше постепенно начать отказываться от кофе, если появляется зависимость от напитка. То есть при его отсутствии человека мучают головные боли, слабость, снижение внимания и депрессивное настроение.

Прибавка в весе и нарушение менструального цикла у женщин – еще одни признаки того, что кофе нужно исключить из рациона.