Эксперт перечислила отравляющие жизнь привычки

«Многие люди считают, что вымачивание посуды помогает лучше ее очистить, но это заблуждение. Если у вас есть привычка копить посуду в раковине в течение длительного периода времени, тогда вам придется более тщательно ее мыть. Раковина является скоплением вредных бактерий, которые рискуют оказаться на ваших тарелках. Подумайте о кишечной палочке»,