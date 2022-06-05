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2 часа назад

Трихолог предупредила об опасных последствиях чрезмерного ухода за кожей головы

Мослента

Об опасных последствиях чрезмерного ухода за кожей головы в беседе с интернет-изданием NEWS.ru предупредила врач-трихолог Ирина Котова.

Врач предупредила о последствиях чрезмерного ухода за кожей головы
Фото: МослентаМослента

«Средства для ухода — это в большинстве своем моющие средства, а они, в свою очередь, призваны убирать загрязнения. Соответственно, у них достаточно агрессивная среда, то есть все это высушивает кожу головы и волосы»,

— объяснила специалист.

Котова напомнила, что на голове есть микрофлора, обеспечивающая нормальное функционирование кожи головы.

«Если ее постоянно смывать, то она элементарно «решит уйти», из-за чего может развиться даже такое неприятное заболевание, как дерматит»,

— заметила она.

Здоровье,Ирина Котова,
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