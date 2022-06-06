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1 час назад

Ученые: Занятия спортом увеличивают выживаемость при раке на 50%

Мир24

Занятия спортом оказались способны усилить эффективность терапии от рака, говорится в статье в научном журнале Cancer Cell.

Ученые: Занятия спортом увеличивают выживаемость при раке на 50%
Фото: ТАССТАСС

Американские ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете изучили данные 75% с раком поджелудочной железы. Первая группа до проведения операции по удалению опухоли выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю. Другая группы ничего не делала. Пациенты, которые в течении шести недель занимались имели общую пятилетнюю выживаемость на 50% выше по сравнению с контрольной группой.

Авторы работы уверены, что физические упражнения способны усилить уровень воздействия лекарств и увеличить шансы на выживание при онкологических заболеваниях.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали нейросеть, которая способна оценить риск развития рака в легких по флюорограмме. В некоторых случаях нейросеть может превосходить в прогнозах даже опытных радиологов.

Здоровье,
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