Ученые: Занятия спортом увеличивают выживаемость при раке на 50%

Занятия спортом оказались способны усилить эффективность терапии от рака, говорится в статье в научном журнале Cancer Cell.

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Американские ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете изучили данные 75% с раком поджелудочной железы. Первая группа до проведения операции по удалению опухоли выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю. Другая группы ничего не делала. Пациенты, которые в течении шести недель занимались имели общую пятилетнюю выживаемость на 50% выше по сравнению с контрольной группой.

Авторы работы уверены, что физические упражнения способны усилить уровень воздействия лекарств и увеличить шансы на выживание при онкологических заболеваниях.