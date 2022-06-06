Трем группам граждан посоветовали отказаться от кофе

Этот напиток может быть не только полезным, но и приносить вред здоровью.
Как пояснили европейские медики, даже здоровым людям злоупотреблять кофеином нельзя. А при некоторых недугах от и вовсе лучше отказаться.
Например, хронические проблемы со сном, недосып, бессонница и кофе вообще несовместимы.Людям с изжогой, гастритом и прочими проблемами в области ЖКТ также от кофе стоит держаться подальше.
И, наконец, есть спорная версия о том, что кофе пробуждает аппетит и это может стать проблемой для людей с лишним весом.