Названы продукты, которые помогают контролировать голод

Обычно это происходит у людей, которые сидят на диетах с ограничением продуктов питания. Запрет на употребление некоторых продуктов несет для них огромный соблазн.

Исследование, которого провели ученые Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, свидетельствует, что контроль аппетита необходим для борьбы с ожирением. В этот момент у человека вырабатывает два гормона человеческого организма: лептин и грелин.

В Европейском медицинском институте ожирения (IMEO) отметили, что грелин — гормон, пробуждающий чувство голода. Лептин же, наоборот, посылает в мозг сигнал о том, что мы уже сыты.

Если у человека выделяется больше грелина, чем лептина, то они более голодны. Поэтому важно стимулировать выработку лептина, чтобы быстрее почувствовать себя сытым.

Для увеличения выработки лептина эксперты советуют ввести ряд привычек, пишет mk.ru.

Так, около 30% нашей ежедневной пищи должны составлять белки из молочных продуктов, мяса, бобовых и орехов. Они заставят нас быстрее чувствовать себя сытыми.

Также важно принимать Омега-3 через пищевые добавки или рыбий жир. Не забывайте употреблять продукты, богатые цинком, - красное мясо, устрицы и цельнозерновые продукты.