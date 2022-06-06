Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Как преодолеть раздражительность без психотерапевта: совет врача

РИА "ФедералПресс"

Раздражительность, неуживчивость, плохое настроение может быть причиной того, что организм страдает. Подробности таких ситуаций рассказала доктор Павлова в своем телеграм-канале.

Как преодолеть раздражительность без психотерапевта: совет врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мораль сего поста такова: ходить к врачам нужно. Иногда вам кажется, что проблема не имеет решения – например, внезапно ухудшившийся характер человека. Вы думаете, что это «годы берут свое», «никто с годами лучше не становится», – рассказала Павлова.

По ее словам, для грамотного врача ваша проблема может оказаться всего лишь симптомом болезни, которую надо вылечить. Гормонзаместительная терапия в этом случае как раз кстати. Одна маленькая таблетка по утрам, которая поможет улучшить настроение и вернуться к самому себе.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители