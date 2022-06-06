Как преодолеть раздражительность без психотерапевта: совет врача

«Мораль сего поста такова: ходить к врачам нужно. Иногда вам кажется, что проблема не имеет решения – например, внезапно ухудшившийся характер человека. Вы думаете, что это «годы берут свое», «никто с годами лучше не становится», – рассказала Павлова.

По ее словам, для грамотного врача ваша проблема может оказаться всего лишь симптомом болезни, которую надо вылечить. Гормонзаместительная терапия в этом случае как раз кстати. Одна маленькая таблетка по утрам, которая поможет улучшить настроение и вернуться к самому себе.