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2 часа назад

Эндокринолог объяснила, как худеть в возрасте 50+

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить вес после 50 лет.

Эндокринолог объяснила, как худеть в возрасте 50+
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она подчеркнула, что с возрастом происходит уменьшение числа половых гормонов, которые влияют на энергообмен как у мужчин, так и у женщин: меняется углеводный обмен, повышается сахар в крови, начинает расти холестерин.

Вторая причина, по которой тяжело сбрасывать вес, — снижение функций щитовидной железы, которая влияет на энергообмен, и с возрастом он замедляется.

— Если была патология, то при неправильном снижении веса может возникнуть гипотериоз. Важно при похудении учесть множество факторов, при которых и картинка в зеркале будет нравиться, и для здоровья не будет большого стресса, — посоветовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор рекомендует не худеть до экстремально низких цифр, так как после этого возможно опущение внутренних органов, сильное падение сахара и обмороки.

— Разгрузочные дни на углеводных загрузках будут провоцировать риски возникновения диабета и голод. Поэтому диета человека в возрасте 50+ не должна превышать норму углеводов. Например, норма фруктов – два плода или два стакана ягод в сутки. Худеть на одних яблоках или крупах в 50 или 60 лет нельзя — это путь к диабету. Прежде, чем худеть, нужно сдать анализы, выявить проблемные точки, дефициты и с их учетом составлять рацион, — посоветовала врач.

Здоровье,Ольга Павлова,
18+
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