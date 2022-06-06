Эндокринолог объяснила, как худеть в возрасте 50+

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить вес после 50 лет.
Она подчеркнула, что с возрастом происходит уменьшение числа половых гормонов, которые влияют на энергообмен как у мужчин, так и у женщин: меняется углеводный обмен, повышается сахар в крови, начинает расти холестерин.
Вторая причина, по которой тяжело сбрасывать вес, — снижение функций щитовидной железы, которая влияет на энергообмен, и с возрастом он замедляется.
— Если была патология, то при неправильном снижении веса может возникнуть гипотериоз. Важно при похудении учесть множество факторов, при которых и картинка в зеркале будет нравиться, и для здоровья не будет большого стресса, — посоветовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Доктор рекомендует не худеть до экстремально низких цифр, так как после этого возможно опущение внутренних органов, сильное падение сахара и обмороки.
— Разгрузочные дни на углеводных загрузках будут провоцировать риски возникновения диабета и голод. Поэтому диета человека в возрасте 50+ не должна превышать норму углеводов. Например, норма фруктов – два плода или два стакана ягод в сутки. Худеть на одних яблоках или крупах в 50 или 60 лет нельзя — это путь к диабету. Прежде, чем худеть, нужно сдать анализы, выявить проблемные точки, дефициты и с их учетом составлять рацион, — посоветовала врач.