Эндокринолог объяснила, как худеть в возрасте 50+

— Разгрузочные дни на углеводных загрузках будут провоцировать риски возникновения диабета и голод. Поэтому диета человека в возрасте 50+ не должна превышать норму углеводов. Например, норма фруктов – два плода или два стакана ягод в сутки. Худеть на одних яблоках или крупах в 50 или 60 лет нельзя — это путь к диабету. Прежде, чем худеть, нужно сдать анализы, выявить проблемные точки, дефициты и с их учетом составлять рацион, — посоветовала врач.