3 ситуации, когда тест на беременность может подвести

Рано или поздно тестом на беременность пользуется практически каждая женщина. Но сколько известно случаев, когда он либо не срабатывал, либо давал ложный результат. Почему так происходит? Мы вместе с гинекологом выяснили несколько причин.

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Прошло мало времени после аборта

И выкидыш, и аборт — серьезный стресс для женского организма. На восстановление врачи дают от нескольких недель до пары месяцев. Планировать беременность сразу же после произошедшего — не лучшая идея.

Во-первых, никто не знает, справится ли ваш организм с нагрузкой после такой встряски, а во-вторых, тест на беременность в этот период может дать сбой и показать ложный результат. Если после этого вы не отправитесь к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг беременность, есть вероятность провести несколько месяцев в ложных надеждах.

Вы принимаете лекарства

Не все знают, но прием некоторых лекарств может здорово отразиться на показателях. Однако речь идет, как правило, о препаратах, которые используются с гинекологии для стимуляции овуляции, но не стоит забывать, что и другие медицинские манипуляции, направленные на помощь в планировании беременности, могут стать причиной отказаться от классического теста. В данных условиях лучшим решением будет обращение к гинекологу, который сможет с высокой точностью подтвердить наличие или отсутствие беременности.

Вы неправильно используете тест