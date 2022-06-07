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1 час назад

3 ситуации, когда тест на беременность может подвести

WomanHit.ruиещё 2

Рано или поздно тестом на беременность пользуется практически каждая женщина. Но сколько известно случаев, когда он либо не срабатывал, либо давал ложный результат. Почему так происходит? Мы вместе с гинекологом выяснили несколько причин.

3 ситуации, когда тест на беременность может подвести
Фото: Pexels.comPexels.com

Прошло мало времени после аборта

И выкидыш, и аборт — серьезный стресс для женского организма. На восстановление врачи дают от нескольких недель до пары месяцев. Планировать беременность сразу же после произошедшего — не лучшая идея.

Во-первых, никто не знает, справится ли ваш организм с нагрузкой после такой встряски, а во-вторых, тест на беременность в этот период может дать сбой и показать ложный результат. Если после этого вы не отправитесь к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг беременность, есть вероятность провести несколько месяцев в ложных надеждах.

Вы принимаете лекарства

Не все знают, но прием некоторых лекарств может здорово отразиться на показателях. Однако речь идет, как правило, о препаратах, которые используются с гинекологии для стимуляции овуляции, но не стоит забывать, что и другие медицинские манипуляции, направленные на помощь в планировании беременности, могут стать причиной отказаться от классического теста. В данных условиях лучшим решением будет обращение к гинекологу, который сможет с высокой точностью подтвердить наличие или отсутствие беременности.

Вы неправильно используете тест

Чаще всего тестом начинают пользоваться после 9—10 дней предполагаемого зачатия, когда в организме женщины увеличивается гормон беременности. Делать тест сразу же после оплодотворения врачи считают бессмысленным. Кроме того, женщины нередко делают тест до задержки, в этой ситуации тест также может дать ложный результат. Специалисты рекомендуют делать тест ранним утром, когда гормон находится на пике, так можно получить наиболее точный результат.

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