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2 часа назад

Гинекологи объяснили, как справиться с ПМС

Точную причину возникновения предменструального синдрома врачи и ученые не могут назвать до сих пор. Известно, что около 20–50% женщин репродуктивного периода страдают от ПМС; примерно у 5% наблюдается тяжелая форма ПМС, называемая предменструальным дисфорическим расстройством. Как помочь себе в сложный период, читайте в нашей новости. Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о том, как облегчить симптомы ПМС. Как правило, он появляется за 5-14 дней до месячных и проявляется у каждой женщины по-разному. В основном ученые сходятся во мнении, что виной тому гормоны — перед менструациями колеблются уровни гормонов эстрогена и прогестерона, повышается уровень андрогенов. После консультации гинекологом возможно применение гормональных препаратов, витаминно-минеральных комплексов, лекарств для снятия тревожности. Ранее «Летидор» писал о том, что гинеколог объяснил, что проверить и к кому идти, если не получается забеременеть _ Фото: Depositphotos_

Гинекологи объяснили, как справиться с ПМС
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Здоровье,
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