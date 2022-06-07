Названы простые способы сбросить вес без диет

Американские диетологи Дана Эллис Ханнес, Алисса Бернисон, Даниэль МакЭвой и Бланка Гарсия назвали простые способы, которые помогут сбросить вес без ограничений и изнурительных тренировок. Их слова приводит Eat This, Not That!

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Для похудения необходимо изменить свои пищевые привычки, считают диетологи. Это не значит, что нужно отказываться от еды. Наоборот, по словам Гарсии, есть следует регулярно и стараться не пропускать завтраки. При этом важно, чтобы завтрак был правильным. Ханнес советует во время первого приема пищи есть цельнозерновые продукты и пить черный кофе или чай без подсластителей и калорийных сливок.

МакЭвой рекомендует желающим сбросить вес придерживаться средиземноморской диеты, добавив в рацион больше жирной рыбы и зелени.

«Средиземноморскую диету часто называют лучшим вариантом для похудения, потому что на нее легко перейти и нетрудно следовать ей долгое время»,

— объясняет она.

По мнению МакЭвой, стоит попробовать еще и интервальное голодание. Приверженцы этого метода похудения чередуют дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. МакЭвой связывает эффективность интервального голодания с тем, что оно вынуждает организм сжигать жир вместо углеводов и способствует сокращению потребления калорий.