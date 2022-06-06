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2 часа назад

Врач Длин напомнил о пользе воды для здоровья

RT на русском

Врач высшей категории Сергей Длин напомнил о пользе воды для здоровья.

Врач назвал правильный способ рассчитать личную суточную норму воды
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что 2 л воды — условная норма. Считается, что необходимо выпивать около 30 мл воды на килограмм веса.

«Во-первых, потому что всего лишь 30% от суточной нормы уже будет ускорять клеточный метаболизм, то есть обновление клеток уже через 40 минут. И это для организма и в целом для здоровья очень полезно», — пояснил врач.

Если человек пьёт достаточное количество воды, то также активируется так называемая липаза.

«Она влияет на жировой обмен в нашем организме. И люди, которые, как правило, пьют достаточное количество воды, очень даже хорошо снижают свой вес», — подчеркнул Длин.

Как добавил эксперт, вода способствует тому, что человек улучшает своё питание.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Здоровье,Наталья Нефедова,
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