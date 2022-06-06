Врачи разоблачили лживые советы для похудения

Диетолог Лиза Московиц и нутрициологи Лиза Янг и Эми Шапиро разоблачили самые растиражированные способы избавиться от лишнего веса. Их мнение приводит Eat This, Not That!

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Попытка похудеть, урезав количество пищи, замедляет метаболизм и заставляет организм перейти в режим «выживания», то есть, сохранять жировую прослойку. Поэтому для избавления от лишнего веса следует есть регулярно, избегая голодовок – подчеркивает Лиза Московиц.

Популярное мнение о вреде углеводов и жиров для худеющих – всего лишь миф, считают Лиза Янг и Эми Шапиро. Оба нутриента нужны организму, как топливо автомобилю.

«Обезжиренные продукты не насыщают, поэтому вы начинаете есть большие порции обезжиренных продуктов, что в конечном итоге приводит к перееданию», — объяснила Шапиро.

Также не стоит заменять углеводистую пищу белковой, отмечают эксперты. В рационе должен быть баланс всех нутриентов. Лиза Янг рекомендовала изучать КБЖУ продуктов. Ведь, например, баклажаны и цукини содержат белок кроме клетчатки. И потому полезны вдвойне.