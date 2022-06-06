Прыщ на груди британки оказался раком

В декабре 2020 года 24-летняя британка Шивон Харрисон попыталась выдавить прыщ на груди. Спустя время девушка узнала, что уплотнение, которое она приняла за акне, оказалось злокачественной опухолью. Об этом сообщает Daily Mail.

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Спустя некоторое время после попытки выдавить прыщ Харрисон заметила, что уплотнение посинело и опухло. Девушка записалась на прием к врачу, однако ей сказали, что она сможет получить бесплатное обследование только через 9 месяцев.

Британка решила не ждать, пока до нее дойдет очередь, и сделала УЗИ в платной частной клинике. Там девушке сообщили, что шишка может оказаться злокачественной опухолью, и отправили ее на биопсию.