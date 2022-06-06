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1 час назад

Прыщ, который пыталась выдавить 24-летняя британка, оказался раком груди

Газета.Ru

В декабре 2020 года 24-летняя британка Шивон Харрисон попыталась выдавить прыщ на груди. Спустя время девушка узнала, что уплотнение, которое она приняла за акне, оказалось злокачественной опухолью. Об этом сообщает Daily Mail.

Прыщ на груди британки оказался раком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Спустя некоторое время после попытки выдавить прыщ Харрисон заметила, что уплотнение посинело и опухло. Девушка записалась на прием к врачу, однако ей сказали, что она сможет получить бесплатное обследование только через 9 месяцев.

Британка решила не ждать, пока до нее дойдет очередь, и сделала УЗИ в платной частной клинике. Там девушке сообщили, что шишка может оказаться злокачественной опухолью, и отправили ее на биопсию.

Результаты анализа подтвердили предположение медиков. После этого Харрисон перенесла операцию по удалению опухоли и 12 курсов химиотерапии. В результате успешного лечения врачам удалось добиться ремиссии. Однако девушка до сих пор находится в зоне риска, поэтому планирует проходить обследование каждый год.

Здоровье,
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