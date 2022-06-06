Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения

Жданов сказал, что симптомы головной боли напряжения обширны. Самыми характерными из них считаются нехватка воздуха и чувство удушья, человек может испытывать внутреннее беспокойство, повышенный уровень тревожности. Также, по словам медика, этот недуг может сопровождаться колющими болями в области сердца, будто оно работает с перебоями, а на определенном этапе могут начаться неприятные боли в животе и эпигастральной области.