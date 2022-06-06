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1 час назад

Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения

Lenta.ru

Врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов назвал россиянам основные симптомы головной боли напряжения. Его слова передает издание «Вечерняя Москва»

Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жданов сказал, что симптомы головной боли напряжения обширны. Самыми характерными из них считаются нехватка воздуха и чувство удушья, человек может испытывать внутреннее беспокойство, повышенный уровень тревожности. Также, по словам медика, этот недуг может сопровождаться колющими болями в области сердца, будто оно работает с перебоями, а на определенном этапе могут начаться неприятные боли в животе и эпигастральной области.

В заключение невролог предупредил россиян, что головная боль напряжения характеризуется неприятными ощущениями в лобно-теменной, височных или затылочно-шейных областях. Она возникает из-за длительного пребывания в душном помещении, переутомления, эмоционального напряжения, сидячего образа жизни или глубокой депрессии.

Здоровье,Геннадий Жданов,
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