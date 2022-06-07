Гинеколог перечислила опасные симптомы

Врач-гинеколог Шахзади Харпер перечислила частые проблемы, возникающие со здоровьем влагалища, и их причины. О том, на что женщине нужно обратить внимание, и с какими опасными симптомами стоит немедленно обратиться к специалисту, эксперт уточнила в беседе с изданием The Sun.

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Покраснение влагалища, зуд, а иногда и ощущение жжения возникают из-за гормонального сбоя, отметила Харпер: например, при снижении уровня эстрогена, из-за которого стенки влагалища становятся тонкими и сухими, рассказала гинеколог. Подобные изменения могут происходить, например, во время грудного вскармливания.

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Внешние факторы, химические раздражители, также могут быть причиной покраснения, зуда и жжения, добавила гинеколог и посоветовала избегать некоторых видов мыла и других гигиенических средств, которые могут повлиять на уровень PH во влагалище. Врач посоветовала принимать препараты с витамином D3, чтобы избежать подобных неприятных ощущений.

Харпер напомнила, что во время менструального цикла выделения из влагалища могут быть разными — от скудных, почти незаметных, до обильных и липких.

«Изменения цвета, запаха, текстуры и появление крови в выделениях могут указывать на такие инфекции, как бактериальный вагиноз и молочница», — уточнила доктор Харпер.

Кровотечения между менструациями могут возникать из-за типа используемой контрацепции. По словам врача, в большинстве случаев кровотечение является признаком инфекции, передающейся половым путем, например, хламидиоза. При кровотечении вне зависимости от его причин требуется неотложная медицинская помощь, добавила Харпер.

Сухость, как утверждает гинеколог, возникает из-за падения уровня эстрогена, стресса, родов, грудного вскармливания и просто старения.

«Из-за снижения уровня гормона эстрогена в предменопаузе и во время нее уменьшается количество смазки, что может вызывать боль во время полового акта, — прокомментировала эксперт. — Употребление определенных продуктов, ношение более мягкого и удобного нижнего белья, использование увлажняющих средств и лубрикантов помогут уменьшить сухость»

О влагалище важно знать все, обращать внимание на изменения в его состоянии, вовремя обращаться к врачу и проходить регулярные обследования, чтобы избежать осложнений со здоровьем, резюмировала врач.