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8 часов назад

Врач рассказала, чем грозит переедание черешней

Москва24иещё 3

Чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергию, метеоризм и усугубление проблем с сахарным диабетом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Первое, что может быть при передозировке черешней, – аллергическая реакция, говорит специалист. Кроме того, большое количество клетчатки и сахаров, которые в ней содержатся, способно привести к брожению и бурлению в желудке, а также метеоризму. "Пока сезон черешни, действительно многие стремятся наесться на год. Но делать этого не стоит. Потому что витамины, которые она содержит, все равно не сохранятся в организме на целый год", – подчеркнула эксперт. По словам врача, черешню можно ежедневно включать в рацион, но важно знать меру. Специалист отмечает, что три горстки ягод, съеденные в течение дня, не навредят организму, а, наоборот, принесут пользу. Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, как понять, что черешня обработана ядохимикатами. По словам специалиста, если человек съест такую ягоду, то во рту почувствует неприятное пощипывание. Нужно понимать, что этот продукт может привести к отравлению.

Диетолог Соломатина предостерегла от переедания черешни
Фото: Москва24Москва24
Здоровье,Елена Соломатина,Михаил Воробьев,
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