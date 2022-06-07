«Меньше есть и больше бегать»: почему не работает схема

Большинство из нас когда-нибудь мечтали похудеть. И казалось бы, все так просто и понятно про похудение: для того, чтобы худеть, надо просто меньше есть и больше бегать, меньше калорий употреблять и больше их тратить, сгоняя жир.

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Елена Федорова — автор книги «Agile-похудение», врач по образованию, получила профессию тренера, изменилась сама, похудев на больше, чем 30 кг. Елена предлагает подойти к процессу похудения как к проекту и для того, чтобы проект был успешным, использовать современные гибкие методологии ведения проектов, заимствованные из IT-сферы, позволяющие в условиях полной неопределенности получать ожидаемые результаты. Но вопрос в том, как долго вы сможете выдержать такой режим? Хватит ли запала, силы воли и мотивации для того, чтобы потерять все накопленные за годы килограммы? Почему эта формула почти всегда не работает, и ваша новая попытка похудеть заканчивается срывом, возвращением к исходному весу или даже набором дополнительных килограммов?

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Задачка про бассейн

Задачу по снижению лишнего веса можно представить как математическую задачу с краном и бассейном. Из бассейна в час выливается какое-то количество воды (ваш организм ежесекундно расходует какое-то количество энергии на поддержание жизнедеятельности и на физическую работу), в бассейн начинает поступать вода из крана «питание». Если поступление воды превышает ее расход, вода начинает выливаться через края бассейна. В случае с человеческим телом излишки поступающих питательных веществ выливаются в накопления в виде жировых отложений.

И, казалось бы, «меньше ешь и больше бегай, меньше вливай «воды» и больше выливай из «бассейна» – быстро похудеешь. Но в какой-то момент происходит срыв, сбой системы, что-то ломается и какие-то механизмы возвращают ваше поведение и ваш вес к исходному, а то и к большему. Как так, почему это происходит?

Эволюция в условиях недостатка еды

Наш организм эволюционно настроен на потребление пищи. Мы развивались как живые организмы в условиях небольшого количества доступной пищи и нужно было еще добыть еду сложным способом, догнав быстроногого оленя и собрав нужное количество низкокалорийных листиков растений для получения необходимого количества питательных веществ.

Для нашего организма самое быстро усваиваемое топливо — глюкоза, а единственные сладости, которые были доступны древнему человеку — сезонные фрукты. Поэтому, когда человек каменного века находил дерево с фруктами, ему нужно было съесть максимальное количество этих фруктов для того, чтобы запастись питательными веществами на предстоящие голодные времена.

Потому что неизвестно, когда еще случится найти сладкие фрукты, богатые питательными веществами. Теперь вы понимаете, почему вы не можете остановиться на одном кусочке сладкого? Наш организм «заточен» на поиск и потребление любой пищи. И ему плевать, что в холодильнике и магазинах сейчас полно еды и булочная за углом, а доставка еды круглосуточная и не надо гоняться за мамонтом.

Чтобы худеть, вам придется противостоять древним инстинктам

Когда вам на какой-то день диеты страшно захочется съесть все, что находится в холодильнике, вам нужно будет бороться не просто с решением «быть чуточку стройнее». Нужно будет бороться со всеми теми эволюционными механизмами, заложенными глубоко в мозге, которые помогали вашим предкам выжить и благодаря которым вы родились и существуете до сегодняшнего дня. Кто сидел на диетах, знает и понимает, о чем я говорю. Все ваше тело, рефлексы, биохимические и гормональные механизмы будут говорить вам: «Да хватит, бросай эту диету и тренировку, надо поесть!»

Вам предстоит сражаться с очень крутым чуваком, с вашим организмом, который сформировался под влиянием миллионов лет эволюции ваших предков. Но это не отменяет того, что похудеть можно. Придется преодолеть всю силу эволюции, ведь именно она заложила в наш организм многочисленные механизмы, призванные защищать тело от потенциального риска лишиться питательных веществ в преддверии трудных голодных времен. А именно так наш организм и воспринимает ограничение в питании и любую диету.

Вашу цифру на весах составляют килограммы клеток вашего тела

Для многих желание похудеть — просто желание увидеть меньшую цифру на весах или купить одежду на размер меньше. Но ваше тело с килограммами абстрактного лишнего веса, от которого вы хотите избавиться, состоит из органов, органы из тканей, ткани из клеток. Ваше тело состоит из практически неизменных по массе костной ткани и тканей внутренних органов, а снижать вес вы можете за счет нескольких компонентов:

воды, которую можно как быстро «сливать» мочегонными средствами, так и возвращать обратно, «набирая на весах»; содержимого кишечника (слабительные средства выводят лишнее содержимое, которое вернется после того, как вы нормализуете стул); жировой ткани, от которой все так хотят избавиться. Но особенность жировых клеток в том, что, однажды появившись, они не исчезнут из организма, а просто уменьшатся в размерах до состояния «пустой звездочки». И в тот момент, когда вы вернетесь к питанию, на котором набрали вес, легко увеличатся в размерах, выполнив свою важную функцию — накопить жировые запасы на случай голодных времен; мышечной ткани, от которой будет стремиться избавиться ваш умный организм в первую очередь, если не демонстрировать ему, что мышцы вам нужны. А как раз голодовками в условиях гиподинамии вы показывается своему организму, что надо избавляться от энергозатратной мышечной ткани.

Похудеть равно снизить количество жировой ткани

Задача грамотного похудения — снизить жировую ткань, максимально сохранив мышечную ткань. Но по мановению волшебной палочки новой диеты или комплекса физических упражнений ваши клетки не смогут рассосать жировые запасы.

Чтобы снизить количество именно жировой ткани, ваш организм должен израсходовать запасы питательных веществ, отложенные в жировых складках. Но другие килограммы ваших работающих клеток нуждаются в поступлении белков, жиров и углеводов для обеспечения жизнедеятельности. А пытаясь «меньше есть и больше бегать» вы заставляете «голодать» другие работающие клетки вашего тела. Ваше тело кричит о дефиците питательных веществ для важных клеток, тканей и органов, и поверьте, древние механизмы, заложенные в вас, победят ваше сиюминутное решение «быть чуточку стройнее». Срыв при жесткой диете и упорных тренировках обеспечен, вопрос времени, на которое хватит вашей мотивации.

Похудение, изменение вашего тела — не быстрый процесс

Вы же набрали вес не за неделю. А если набрали два килограмма за неделю и считаете это полнотой, то за следующую неделю можете легко от них избавиться. В типичном случае, когда вы набирали килограммы жира за месяцы и годы вашей жизни, это будет долгий и не стремительный процесс, с моментами остановок вашего веса или даже возврата к каким-то промежуточным результатам, но в финале, с той итоговой цифрой, которую вы хотели увидеть на весах.