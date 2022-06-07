Как загорать без вреда для здоровья

«Ультрафиолет проходит через облака, отражается от воды и песка. Даже в пасмурную погоду нужна защита. Наносить средства с SPF-эффектом надо за 15 минут до выхода. Обновлять нанесение тоже нужно регулярно – каждые два часа и после купания. Не забывайте про головные уборы. Подойдет широкополая шляпа, она создает защиту от ультрафиолета для носа, щек, шеи и подбородка. Кстати, если вы пользуетесь косметикой, то кремы с SPF надо наносить в последнюю очередь. Но в идеале в жаркую погоду лучше использовать как можно меньше косметики»,