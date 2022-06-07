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1 час назад

Россиянам назвали способ похудеть в животе и боках

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала россиянам способ похудеть в животе и боках. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» во вторник, 7 июня.

Россиянам назвали способ похудеть в животе и боках

Тихомирова объяснила, что специальной диеты для отдельных зон не существует. По словам врача-диетолога, в начале похудения человек теряет лишние килограммы по всему телу равномерно. При этом эффект будет сразу заметен на лице и шее и только лишь спустя некоторое время жир начнет уходить с ягодиц, живота и бедер. Однако, как отметила Тихомирова, это может произойти при определенных условиях.

«Если мы продолжаем соблюдать низкокалорийную диету, заниматься спортом и недоедать. В таком случае мы добьемся желаемого результата», — рассказала она.

Вдобавок медик пояснила, что при похудении бесполезно прибегать к косметическим кремам, действие которых направлено на жиросжигание, и к процедурам обертывания посредством пленки.

В мае диетолог Елена Соломатина назвала продукты для снижения сильного аппетита и быстрого похудения. В данный список специалистка включила яйца, кедровые орехи, томаты, пекинскую капусту, сельдерей, а также какао с корицей и чай с молоком.

Кроме того, Соломатина порекомендовала включить в свой ежедневный рацион теплую пищу, а именно овощные супы.

«В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода», — заключила диетолог.

Здоровье,Елена Соломатина,
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