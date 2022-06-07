Какой алкоголь можно пить в жару

Лето со своей жаркой погодой - лучшее время для вечеринок на открытом воздухе и пикников. И если для вас имеет значение здоровье вашего организма, наверняка, вы не раз задавались вопросом, какой алкоголь принесет меньше вреда, если его употребление неизбежно или просто "ну, очень хочется". Рамблер спросил у эксперта, почему именно в жару считается особо вредным употребление алкоголя и что из напитков выпить все-таки можно.

Фото: pexels.com pexels.com

Существуют стереотипы, что лучшими прохладительными напитками считаются коктейли типа "Мохито" или "Дайкири" или просто бокал шампанского, однако эти убеждения в корне неверны. И виной тому газы и большое количество сахара в составе, а он в любую погоду и при любых обстоятельствах - плохая компания спирту.

Видео дня

Классическая медицина не подразумевает употребление алкоголя ни в каком виде. Он рассматривается как токсическое вещество, оказывающее негативное влияние на работу ЦНС. Основная опасность состоит в том, что алкоголь задерживает выведение жидкости, а летом происходит и так ее достаточная потеря в связи с жаркой погодой и повышенным потоотделением, потому употребление алкоголя может привести к обезвоживанию.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Второй негативный фактор - алкоголь является аллергеном, с учетом, что летом количество аллергенов возрастает, можно получить повышение сенсибилизации на фоне употребления алкоголя.

Третья проблема - агрессивное воздействие на ЖКТ.

Если без алкоголя обойтись вообще невозможно, мы говорим о разрешенных 30 граммах (пересчетом на чистый спирт). И самым «правильным» вариантом алкоголя в жару будет 1 бокал сухого белого вина с добавлением кусочка льда, или самого гипоаллергенного напитка - текилы (1 шот), потому что текила делается из голубой агавы, которая является гипоаллергенной. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"