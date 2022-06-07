Какой алкоголь можно пить в жару

Лето со своей жаркой погодой - лучшее время для вечеринок на открытом воздухе и пикников. И если для вас имеет значение здоровье вашего организма, наверняка, вы не раз задавались вопросом, какой алкоголь принесет меньше вреда, если его употребление неизбежно или просто "ну, очень хочется". Рамблер спросил у эксперта, почему именно в жару считается особо вредным употребление алкоголя и что из напитков выпить все-таки можно.
Существуют стереотипы, что лучшими прохладительными напитками считаются коктейли типа "Мохито" или "Дайкири" или просто бокал шампанского, однако эти убеждения в корне неверны. И виной тому газы и большое количество сахара в составе, а он в любую погоду и при любых обстоятельствах - плохая компания спирту.
Второй негативный фактор - алкоголь является аллергеном, с учетом, что летом количество аллергенов возрастает, можно получить повышение сенсибилизации на фоне употребления алкоголя.
Третья проблема - агрессивное воздействие на ЖКТ.
Однако при этом стоит обращаться внимание на состав и качество покупаемой вами алкогольной продукции. Слишком дешевый алкоголь может подвергать здоровье еще более серьезной опасности.