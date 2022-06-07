Россиянам перечислили главные правила похудения летом

Диетолог Марина Ларионова перечислила россиянам главные правила похудения летом. Ее комментарии приводит портал SOLENKA.INFO.

По словам врача, в первую очередь нужно пить много воды.

«В жаркие месяцы человек потеет гораздо сильнее, поэтому крайне важно восполнять потерянную воду»,

— рассказала Ларионова и уточнила, что вместе с потом из организма выводятся необходимые минералы, в том числе соль. В связи с этим иногда некоторым людям хочется соленой пищи. Однако эксперт предупредила, что в таком случае лучше восполнить ее недостаток минеральной водой, поскольку в ней нет калорий.

Кроме того, специалист посоветовала включить в свой рацион больше блюд с содержанием белка. Ларионова отметила, что летом многие люди стараются потреблять более легкую пищу в виде овощных салатов и супов. Но из-за недостатка белка организм начинает сжигать собственные мышцы.