Женщина сбросила 60 килограммов ради игр с дочерью

Жительница Великобритании, страдавшая ожирением, отказалась от чипсов, решилась на операцию по уменьшению желудка и сбросила 60 килограммов ради игр с младшей дочерью. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: lenta.ru lenta.ru

38-летняя Шелли Таунсенд рассказала, что начала стремительно набирать вес 20 лет назад, когда покинула родительский дом. Британка продолжала полнеть и после встречи с будущим мужем Мартином, и после рождения первой дочери Арии, которой сейчас пять лет. В итоге она стала весить более 120 килограммов.

По вечерам супруги ели фастфуд и пиццу, а пока Мартин работал в ночные смены, Таунсенд втайне от всех налегала на печенье и чипсы. Она призналась, что не могла побороть себя и перестать есть. Иногда женщине удавалось сесть на диету, но она быстро срывалась и набирала сброшенные килограммы.

Все изменилось после рождения второй дочери. Британка поняла, что не может носить девочку на руках и играть с ней из-за лишнего веса. Поскольку Таунсенд хотела принимать активное участие в ее жизни, она решилась на операцию по уменьшению желудка и отыскала подходящую клинику в Турции. Затем она собрала необходимые для лечения 3000 фунтов стерлингов и отправилась в клинику.