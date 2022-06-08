Как тип телосложения влияет на скорость старения

Астеники, гиперстеники, нормостеники — это все типы телосложения. Но как они все-таки влияют на старение?

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Сравнивать себя с другими красавицами в крови у каждой женщины и в постоянных мыслях: «Почему она стройнее меня, ведь и спортом не занимается, и вредную еду себе позволяет? У нее такая гладкая кожа, а у меня в таком же возрасте уже столько морщинок! Она даже не знает, что такое носогубки, вот повезло!».

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И действительно, женщины одинакового возраста могут выглядеть по-разному: у одних брыли и второй подбородок уже намечаются после тридцати, а другие и в сорок пять имеют четкие черты лица на зависть подругам. Почему так происходит?

Везение в таких случаях ни что иное, как генетика. Еще прабабушки частенько приговаривали: «Порода такая: не в коня корм». И в этих высказываниях есть доля истины.

Действительно, тип телосложения закладывается природой при зачатии. Так, форма лица, тела, пропорции частей тела, особенности метаболизма диктует соматотип — конституция человека, которая подразумевает и программу изменений в будущем.

Специалисты Ревитоники уверены, что женщины, зная свой соматотип, а именно морфологические особенности костной и мышечной структур своего лица, могут продлить себе молодость.

Какие же типы телосложения существуют и как меняется их внешность с возрастом?

Существует 3 основных соматотипа — астеники, гиперстеники и нормостеники. Опишем каждый тип.

Астенический (тонкокостный) тип

Отличается преобладанием вертикальных пропорций тела над горизонтальными. Астеникам характерны узкие кости, плоская грудная клетка, рост выше среднего.

Худые и стройные, эти люди часто вызывают зависть окружающих, потому что всегда выглядят молодо и подтянуто. Они не знают, что такое отеки даже во взрослой жизни. Лицо у людей это типа в основном продолговатое с тонкой кожей и слабыми мышцами. Из-за этого с годами на лице и шее начинают просвечиваться жилы, прибавляя возраст. Отсутствие же сильного мышечного каркаса приводит к тому, что щеки становятся впалыми с течением времени, и лицо выглядит болезненным.

Гиперстенический (ширококостный) тип

Напротив, отличаются преобладанием горизонтальных пропорций частей тела над вертикальными. Их фигуры часто вызывают насмешки в детстве и юности: тело коротковато, формы округлые, рост ниже среднего.

Люди этого типа часто оправдываются, что у них просто кость широкая. И это на самом деле так: им свойственны и широкая грудная клетка, и широкие кости, и широкая талия. Запас подкожно-жировой клетчатки у них достаточный, что придает лицу гладкость и упругость в молодом возрасте. Для них опасны резкие колебания веса, при которых кожа лица сразу обвисает. Отеки, холка, брыли — частые спутники гиперстеников в будущем.

Нормостенический тип (средняя толщина кости)

А вот у нормостеников нет необходимости определять преобладание между горизонтальными и вертикальными пропорциями тела. Их тело и лицо, как правило, гармоничны.