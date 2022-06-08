Есть ли разница между занятиями спортом утром и вечером

Принципиальной разницы между занятиями спортом утром и вечером не существует, но большую роль играет, сколько времени человек отводит на тренировку. Об этом рассказал учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Если тренировка проходит в вечернее время, важно понять, присутствовала ли силовая и интенсивная нагрузка. Если да, то организму нужно дать прийти в себя, в противном случае, человеку будет сложно заснуть.

Желательно, чтобы прошло около 2 или 3 часов. То есть человек должен этот интервал закладывать в голове, когда идет в спортзал или на уличную тренировку,

— пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Если человек предпочитает тренироваться утром, то стоит учитывать время приема пищи. Если это был легкий завтрак, то часового интервала для организма хватит, чтобы полностью переварить пищу и идти тренироваться. Если же прием пищи был плотным, то нужно закладывать больше времени между завтраком и тренировкой, чтобы пища усвоилась.