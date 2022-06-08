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45 минут назад

Есть ли разница между занятиями спортом утром и вечером

Вечерняя Москва

Принципиальной разницы между занятиями спортом утром и вечером не существует, но большую роль играет, сколько времени человек отводит на тренировку. Об этом рассказал учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

Есть ли разница между занятиями спортом утром и вечером
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если тренировка проходит в вечернее время, важно понять, присутствовала ли силовая и интенсивная нагрузка. Если да, то организму нужно дать прийти в себя, в противном случае, человеку будет сложно заснуть.

Желательно, чтобы прошло около 2 или 3 часов. То есть человек должен этот интервал закладывать в голове, когда идет в спортзал или на уличную тренировку,

— пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Если человек предпочитает тренироваться утром, то стоит учитывать время приема пищи. Если это был легкий завтрак, то часового интервала для организма хватит, чтобы полностью переварить пищу и идти тренироваться. Если же прием пищи был плотным, то нужно закладывать больше времени между завтраком и тренировкой, чтобы пища усвоилась.

Калинин подчеркнул, что утром перед тренировкой не стоит пропускать прием пищи.

Здоровье,Никита Калинин,
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