Инструкция: как загорать, чтобы не получить ожоги

Желанный загар может обернуться большой проблемой – ожогами, аллергией и даже онкологией. Как сделать так, чтобы этого не случилось? Изучить инструкцию “Рамблера”.

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Пройдите этап очищения

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Прежде чем загорать, смойте косметику и парфюм. Из-за возможного содержания в этих средствах эфирных масел и красителей вы рискуете получить аллергическую реакцию – сыпь, волдыри и зуд – после пребывания на солнце.

Приобретите крем с УФ-фильтром

Даже если ваша кожа от природы смуглая, защитный барьер ей необходим. Просто в таком случае можно приобрести средство с уровнем защиты SPF 15 (и выше). Светлокожим девушкам и женщине следует обратить внимание на сильные кремы и спреи – с SPF от 30. Если вы сомневаетесь в выборе средства, обратитесь к дерматологу.

Но важно не только купить средство с УФ-фильтром, но и правильно использовать. Во-первых, наносить его не позже, чем за полчаса до выхода из дома и даже в пасмурную погоду. Средство должно полностью покрывать все открытые участки тела, в том числе ладони. Во-вторых – обновлять “барьер” каждые два часа, а также сразу после купания, занятий спортом или игр на свежем воздухе. После нанесения средства рекомендуется подождать пять-десять минут.

Изучите аптечку

Некоторые лекарства усиливают чувствительность кожи к солнечным лучам. Например, гормональные контрацептивы, лекарства от аритмии, кетопрофен и ибупрофен, тетрациклины и фторхинолоны.

Как следствие, у человека развивается фотодерматит: появляются покраснения, сыпь на коже, сильный зуд и шелушение. Это неприятное состояние может возникнуть даже после недолгого пребывания на солнце. Поэтому рекомендуем изучить инструкцию к препаратам, которые вы принимаете. Если в списке побочных реакций есть фотодерматит, то загорать не стоит.

Солнечные ванны: хорошего понемногу

Достижение ровного загара – это целый процесс. И привыкать к солнцу нужно постепенно. Например, в первый день загорать не более 10–15 минут подряд. И затем увеличивать время пребывания на открытом солнце.

Еще один момент – загорая, меняйте позу каждые пять-десять минут. Не оставайтесь долго на солнце в одном положении.

Также не рекомендуется “обсыхать” на солнце после купания, так как вода отражает солнечные лучи, усиливая их действие. На пляже выбирайте место подальше от воды. Вытирайтесь полотенцем после купания.

Соблюдайте режим

Пик солнечной активности — с 11 до 16 часов. Следовательно, здоровый загар можно получить в промежутке до и после него. Попытка загореть в пик солнечной активности, скорее всего, приведет к ожогам. Но что самое опасное – повышает риск развития рака.

Не забывайте об увлажнении

Солнечный свет – это порция витамина D, а также стимуляция выработки меланина, ускорение ороговения кожи и ее утолщения. Так организм защищает сам себя. Но поскольку клетки кожи созревают слишком быстро, и между ними не успевает образоваться межклеточное вещество, то после пребывания на солнце образуются микротрещины. Через них испаряется влага. Как следствие, на солнце кожа быстро сохнет. Чтобы не допускать ее обезвоживания, пользуйтесь увлажняющим кремом или молочком. Например, после душа.

Кому не стоит загорать