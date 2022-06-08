Что такое внематочная беременность и почему она опасна

Внематочная беременность возникает примерно в 2 % случаев. Тем не менее она считается опасной для женского организма. И вот почему.

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Эми Алспо, медсестра-акушерка и исследователь репродуктивного здоровья из Университета Теннесси, отмечает, что знать о таком осложнении, как внематочная беременность, очень важно. Дело в том, что в норме яйцеклетка должна после оплодотворения пройти через трубу в матку и там начать расти. Иногда же - как раз при внематочной беременности - она не доходит до матки и прикрепляется к трубе вместо матки. Также она может проникнуть в шейку матки, яичник или брюшную полость.

Выносить ребёнка весь срок при такой беременности практически невозможно. Связано это с тем, что оплодотворённая яйцеклетка не может существовать длительное время, если она прикреплена к каким-то другим местам в организме, кроме матки.

50 % внематочных беременностей возникают у людей, которые вообще не имеют факторов риска. Из таких факторов - операции на матке, инфекции органов малого таза, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Опасна внематочная беременность вот чем. Уже к третьей неделе эмбрион становится достаточно большим, чтобы начать оказывать давление на маточную трубу изнутри. Женщина со временем ощущает при этом боль с одной стороны живота, у неё могут случаться обмороки, вагинальное кровотечение. Далее из-за давления маточная труба просто разрывается, что приводит к смертельно опасному кровотечению. В этом случае пациентке требуется срочная операция. Кроме того, внематочная беременность считается главной причиной женской смертности в первом триместре беременности.