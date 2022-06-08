Диетолог назвала самую вредную заправку для окрошки

Диетолог Марина Макиша назвала самую вредную заправку для окрошки. Об этом сообщает "Утро.ру".

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

По мнению эксперта, наиболее вредно для здоровья заправлять окрошку покупным квасом. В нем содержится очень много сахара — столько же, сколько и в обычной газировке.

Она посоветовала выбирать натуральный квас, где содержится меньше углеводов, поэтому рекомендовала перед покупкой читать состав.

"Если там 4–5 граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями"

Мякиша отметила, что лучше всего употреблять окрошку на кефире, так как в нем нет сахара, а также много полезных веществ, в том числе содержится достаточное количество белка.