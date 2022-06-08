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1 час назад

Диетолог назвала самую вредную заправку для окрошки

Мария Каткова

Диетолог Марина Макиша назвала самую вредную заправку для окрошки. Об этом сообщает "Утро.ру".

Диетолог назвала самую вредную заправку для окрошки
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По мнению эксперта, наиболее вредно для здоровья заправлять окрошку покупным квасом. В нем содержится очень много сахара — столько же, сколько и в обычной газировке.

Она посоветовала выбирать натуральный квас, где содержится меньше углеводов, поэтому рекомендовала перед покупкой читать состав.

"Если там 4–5 граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями"

Мякиша отметила, что лучше всего употреблять окрошку на кефире, так как в нем нет сахара, а также много полезных веществ, в том числе содержится достаточное количество белка.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу.

Здоровье,
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