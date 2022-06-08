Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
2 часа назад

Косметолог назвала эффективные способы борьбы с отеками под глазами

Вечерняя Москва

Врач-косметолог Юлия Чеботарева рассказала, как бороться с отеками под глазами.

Названы эффективные способы борьбы с отеками под глазами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В норме, по словам врача, таких проявлений быть не должно. Отеки могут возникать, если человек на ночь поел соленого или выпил много воды, однако в других случаях нужно обратиться к врачу, так как такой симптом может сигнализировать о гипотериозе.

— Если здоровье в норме, то в борьбе с отечностью должны помочь сосудоукрепляющие кремы. Еще есть такой лайфхак: аптечные венотоники можно наносить как маску на 10–15 минут на припухлости. Это должно укрепить сосуды и улучшить кровоток. Следующий прекрасный способ — пробежка, которая сгонит все отеки. Можно также попрыгать, поделать движения, которые разгонят лимфатическую систему. Также эффективным может быть контрастный душ, — посоветовала врач в новом видео на YouTube-канале Яны Павлидис.

Часто под глазами возникают темные круги, от которых также эффективны сосудоукрепляющие кремы, а от морщин косметолог рекомендует использовать крем с ботулиноподобным эффектом. Такие кремы содержат в составе аргирелин, матриксил, аденозин или syn-ake.

Здоровье,Яна Павлидис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители