Названы эффективные способы борьбы с отеками под глазами

Врач-косметолог Юлия Чеботарева рассказала, как бороться с отеками под глазами.
В норме, по словам врача, таких проявлений быть не должно. Отеки могут возникать, если человек на ночь поел соленого или выпил много воды, однако в других случаях нужно обратиться к врачу, так как такой симптом может сигнализировать о гипотериозе.
— Если здоровье в норме, то в борьбе с отечностью должны помочь сосудоукрепляющие кремы. Еще есть такой лайфхак: аптечные венотоники можно наносить как маску на 10–15 минут на припухлости. Это должно укрепить сосуды и улучшить кровоток. Следующий прекрасный способ — пробежка, которая сгонит все отеки. Можно также попрыгать, поделать движения, которые разгонят лимфатическую систему. Также эффективным может быть контрастный душ, — посоветовала врач в новом видео на YouTube-канале Яны Павлидис.
Часто под глазами возникают темные круги, от которых также эффективны сосудоукрепляющие кремы, а от морщин косметолог рекомендует использовать крем с ботулиноподобным эффектом. Такие кремы содержат в составе аргирелин, матриксил, аденозин или syn-ake.