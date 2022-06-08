Пять добавок, которые опасны после 50 лет

Специалист в области питания Рэйчел Берман утверждает, что в идеале человек должен все витамины и минералы получать с пищей. Связано это с тем, что человеческий организм привык перерабатывать вещества природного происхождения. При этом есть добавки, которые после 50 лет принимать ни в коем случае нельзя.

Если вы хотите поддерживать в норме уровень витаминов и минералов, то вам лучше сначала пересмотреть свой рацион. Дело в том, что организм человека гораздо лучше усваивает все вещества из пищи. Также существуют пищевые добавки, которые, если вам больше 50 лет, могут навредить вашему здоровью.

Фолиевая кислота. Учёные из Калифорнийского университета узнали, что избыток этой кислоты способен привести к дефициту витамина В12. В результате у человека может развиться анемия, неврологические нарушения. Гормональная терапия. Например, опасно принимать гормон роста (HGH). Проблема в том, что научных доказательств эффективности этих гормонов нет, отмечает Томас Перлз, доктор медицинских наук , доцент из Медицинской школы Бостонского университета. Кроме того, исследования демонстрируют, что из-за повышения уровня гормона роста при помощи лекарств у человека увеличивается риск развития диабета, рак, болезней сердца.