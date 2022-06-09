9 вопросов о седине, которыми задавался каждый

Некоторые люди до глубокой старости остаются при своем природном цвете. Другие белеют с юных лет. Почему так происходит?

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Когда в норме появляются седые волосы?

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Появление отдельных седых волос возникает в возрасте 25–30 лет. Первые признаки седины в норме встречаются от 30 до 35 лет. Обычно они малозаметны на фоне общей массы нормально пигментированных волос. Первыми начинают седеть виски и передняя часть головы. К 55 годам седина охватывает все волосы, равномерно распределяясь по голове.

Почему появляются седые волосы?

Появление возрастной и ранней седины происходит в результате утраты волосами пигмента меланина. Физиологическое поседение связано со старением пигмент производящих клеток. Ранняя седина может быть обусловлена снижением активности меланоцитов, либо их гибелью. В результате структура волос, лишенных пигмента, становится пористой. Появившиеся воздушные полости придают волосам серебристо-белый цвет.

Что влияет на образование седины?

Существует несколько причин появления седины, связанных с образом жизни. Тяжелые болезни, вредные привычки и нехватка витаминов может негативно сказаться на выработке красящего пигмента меланина.

Для помощи организму в выработке меланина рекомендуется добавлять в рацион питания пшеничный хлеб, зелень, молочные продукты, орехи, морскую капусту, рыбу, гречневую кашу, яблоки, постную говядину, яйца и грибы.

Чем седые волосы отличаются от натурального оттенка?

С исчезновением пигмента из волос также меняется их структура и свойства. Чем темнее были волосы, тем большие изменения происходят с ними при поседении. Меланин не только придает волосам тот или иной натуральный оттенок, но и обеспечивает прочность и эластичность волос, защищает от ультрафиолетового излучения, неблагоприятных экологических воздействий. Поэтому седые волосы теряют свою живость и блеск, становятся более уязвимыми перед лицом внешних воздействий. Седые волосы имеют более грубую структуру, становясь жесткими, сухими, ломкими, секущимися, непослушными и иногда начинают виться и спутываться.

Какие бывают типы седины?

Тип седины зависит от прилегания кутикулы к волосу. Если кутикулы (чешуйки) истончены и находятся друг от друга на достаточно широком расстоянии, то седые волосы легкие, мягкие и серого цвета. Стекловидная седина образуется, если волосы жестковатые, прочные и толстые. Кутикула у них очень плотная и чешуйки близко прилегают друг к другу.

Отчего появляется седина в раннем возрасте?

Появление ранней седины может быть обусловлено генетически. Если у представителей старшего поколения в семье первая проседь появилась еще в молодом возрасте, то вполне возможно, что дети также унаследуют эту особенность.

Причиной ранней седины может явиться сильное нервное потрясение. При стрессе в кровь поступает большое количество адреналина, нарушающего связь меланина с белковой структурой волоса, в результате чего пигмент нейтрализуется или вымывается.

Возможно ли вмиг поседеть?

Лишиться пигмента в одночасье невозможно. Изменения цвета начинаются в момент образования нового ростка волоса. Поэтому мнение, что от сильного эмоционального потрясения, можно вмиг поседеть – всего лишь миф. Образование седины постепенный процесс.

Как ухаживать за седыми волосами?

Из-за отсутствия меланина структура волос меняется. Врачи советуют людям с сединой делать массаж кожи головы, микроэлементную мезотерапию и плазмолифтинг. Парикмахеры рекомендуют покупать оттеночные шампуни от желтизны, увлажняющие маски для сухих и поврежденных волос и периодически стричься, чтобы не секлись кончики волос.

Как бороться с сединой?

Единственным способом вернуть седым волосам былой цвет является окрашивание. Но окрашивание седых волос имеет свои нюансы. Процедуру лучше проводить в специализированном салоне, так как специалист учитывает процент седых волос, вид седины, длину волос и желаемый цвет. Нередко перед основным окрашиванием требуется проведение предпигментации, однако большинство современных красителей, предназначенных для окрашивания седых волос, хорошо работают и без предварительной процедуры.

Если количество поседевших волос невелико (не более 25%), справиться с проблемой ранней седины поможет тонирование. Процедура позволит придать седым волосам однородный тон, здоровый глянец и блеск; обеспечить быстрое и легкое расчесывание.